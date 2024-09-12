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Рабочий визит белорусской делегации во главе с Сергеенко в ЮАР начался
Рабочий визит делегации Национального собрания Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко в ЮАР начался, сообщает БЕЛТА.
В Международном аэропорту им. О.Р.Тамбо Игоря Сергеенко приветствовал вице-президент Панафриканского парламента Джидда Мамар Махамат. Он проинформировал председателя Палаты представителей о ходе подготовки к сессии Панафриканского парламента, торжественное открытие которой состоится 4 ноября, а также о вызовах, с которыми сталкивается организация.
По словам Джидда Мамар Махамата, визит белорусской делегации станет отправной точкой для активизации сотрудничества одной из важнейших структур Африканского союза с Республикой Беларусь.
Панафриканский парламент поступательно занимает позиции одной из наиболее влиятельных организаций Африканского союза, приобретает все больший политический вес. Установление сотрудничества с Национальным собранием Республики Беларусь запустит качественно новый политический диалог нашей страны со всеми государствами, входящими в Африканский союз. С обеих сторон была подчеркнута важность парламентской дипломатии для развития взаимодействия по различным направлениям.
Как сообщалось, делегация Национального собрания Республики Беларусь во главе с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко по приглашению председателя Панафриканского парламента (ПАП) Форчуна Чарумбиры 4-5 ноября посетит г. Мидранд (ЮАР) для участия в четвертом пленарном заседании Панафриканского парламента шестого созыва. Белорусскому парламенту впервые в истории предоставлена возможность выступить на официальной церемонии открытия сессии ПАП. Планируется также подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным собранием Республики Беларусь и ПАП, в соответствии с которым парламенту Беларуси будет предоставлен статус наблюдателя при этой организации.
Программой визита также запланированы встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководством ПАП, Национальной ассамблеи ЮАР, главами парламентских делегаций стран Африки.
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