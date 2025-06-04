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Рачков: Беларусь поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы стран БРИКС
Беларусь поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы стран БРИКС. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
По его словам, в условиях глобальной экономической турбулентности и растущих рисков разделения мировой финансовой системы страны БРИКС проявляют твердое намерение создать независимые механизмы для совместной работы в экономике. Страны БРИКС демонстрируют высокую готовность к углублению сотрудничества в платежной сфере, сосредоточившись на трех ключевых направлениях: расширении расчетов в национальных валютах, гармонизации финансовых рынков и обеспечении кибербезопасности платежных систем.
"В своем выступлении делегация Беларуси акцентировала внимание на готовности развивать торговые отношения со всеми странами БРИКС. Была подчеркнута возможность взаимодействия со странами БРИКС в рамках Евразийского экономического союза", - сказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
Статус страны-партнера в БРИКС Беларусь получила в прошлом году. Минск рассматривает эту региональную организацию как союз, способствующий построению многополярного, справедливого и стабильного миропорядка.