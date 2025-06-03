Рачков: Беларусь заинтересована в углублении торговых связей с БРИКС

"Взаимодействие Беларуси с БРИКС на текущем этапе осуществляется с учетом возможностей, предоставляемых статусом государства-партнера при сохранении конечной задачи - получения полноправного членства нашей страны в объединении. Беларусь всегда демонстрировала свою открытость к партнерству, а в условиях санкционного давления и экономических потрясений совместное противостояние вызовам приобрело особое значение. Являясь одним из ведущих мировых экспортеров калийных удобрений и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства, Беларусь заинтересована в углублении торговых связей со странами - членами БРИКС".