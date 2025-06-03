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Рачков: Беларусь заинтересована в углублении торговых связей с БРИКС
В столице Бразилии стартовал трехдневный Парламентский форум БРИКС, в котором принимает участие делегация нашей страны. Посвящен форум проблемам инклюзивности и устойчивого управления.
Важность укрепления сотрудничества в рамках БРИКС отметил председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Рачков.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Взаимодействие Беларуси с БРИКС на текущем этапе осуществляется с учетом возможностей, предоставляемых статусом государства-партнера при сохранении конечной задачи - получения полноправного членства нашей страны в объединении. Беларусь всегда демонстрировала свою открытость к партнерству, а в условиях санкционного давления и экономических потрясений совместное противостояние вызовам приобрело особое значение. Являясь одним из ведущих мировых экспортеров калийных удобрений и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства, Беларусь заинтересована в углублении торговых связей со странами - членами БРИКС".
На полях форума наша делегация проведет и ряд двусторонних встреч.
Фото Палаты Представителей