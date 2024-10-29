Рачков: Конференция по безопасности вызвала большой интерес не только в Евразии, но и на Западе

31 октября - 1 ноября белорусская столица принимала II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности.

В Минске собрались представители 45 стран, в том числе высокие делегации, чтобы обсудить безопасность на континенте.

На конференции с трибун звучали заявления - нужно, а точнее, даже остро необходимо переустройство, переход миропорядка от старых устоев доминирования отдельных элит к слову за большинством. Что является и принципом демократии в том числе.

Сергей Рачков - председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам в интервью "Первому информационному" выделил несколько особенностей прошедшей II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Первая особенность связана с большим интересом, который вызвала наша конференция не только на пространстве Евразии, но и на Западе. И здесь выделю то, что в дискуссиях принимали участие и представители аналитических центров Запада, политики, политологи западные, - отметил эксперт. - В этом также, кстати, проявилась и демократичность нашей конференции. То, чего мы не видим, например, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где в основном эксперты обсуждают политический дискурс явно прозападный".