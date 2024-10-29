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Рачков: Конференция по безопасности вызвала большой интерес не только в Евразии, но и на Западе
31 октября - 1 ноября белорусская столица принимала II Минскую международную конференцию по евразийской безопасности.
В Минске собрались представители 45 стран, в том числе высокие делегации, чтобы обсудить безопасность на континенте.
На конференции с трибун звучали заявления - нужно, а точнее, даже остро необходимо переустройство, переход миропорядка от старых устоев доминирования отдельных элит к слову за большинством. Что является и принципом демократии в том числе.
Сергей Рачков - председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам в интервью "Первому информационному" выделил несколько особенностей прошедшей II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Первая особенность связана с большим интересом, который вызвала наша конференция не только на пространстве Евразии, но и на Западе. И здесь выделю то, что в дискуссиях принимали участие и представители аналитических центров Запада, политики, политологи западные, - отметил эксперт. - В этом также, кстати, проявилась и демократичность нашей конференции. То, чего мы не видим, например, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, где в основном эксперты обсуждают политический дискурс явно прозападный".
Вторая особенность, по его словам, это участие Президента Беларуси Александра Лукашенко, который выступил с очень масштабной речью, где не только проанализировал ситуацию, складывающуюся в сфере безопасности в регионе и в мире в целом, но и предложил конкретные решения этой ситуации.
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