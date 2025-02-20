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Рачков на ПА ОБСЕ: Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей
Беларусь последовательно и прозрачно для международного сообщества предпринимает вынужденные ответные меры по укреплению собственной безопасности.
Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков на XXIV зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей. Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада против Беларуси, безоглядное расширение пространства НАТО, наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ - все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих угроз. Тем более мы не приемлем попытки, в том числе под прикрытием ОБСЕ, диктовать нам, с кем дружить и каких лидеров выбирать. Наша делегация отвергает оценки ситуации в Беларуси, прозвучавшие в выступлениях, как несоответствующие реальному положению".
Сергей Рачков особо отметил, что Беларусь последовательно стремится вносить вклад в региональную безопасность. Уже второй год подряд Минск принял международную конференцию по евразийской безопасности, продемонстрировав, что мы способны создавать условия для выработки принципов нашего мирного сосуществования как в Европе, так и в Евразии.
Фото Палаты представителей