Рачков на ПА ОБСЕ: Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей

"Беларусь никогда не несла угрозу никому из своих соседей. Однако беспрецедентные односторонние принудительные меры стран Запада против Беларуси, безоглядное расширение пространства НАТО, наращивание военного потенциала и активизация военных учений у наших границ - все это заставляет нас быть прагматиками в оценке этих угроз. Тем более мы не приемлем попытки, в том числе под прикрытием ОБСЕ, диктовать нам, с кем дружить и каких лидеров выбирать. Наша делегация отвергает оценки ситуации в Беларуси, прозвучавшие в выступлениях, как несоответствующие реальному положению".