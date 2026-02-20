3.73 BYN
Рачков на площадке ПА ОБСЕ призвал к диалогу по безопасности
Европейское пространство безопасности переживает самый глубокий кризис со времени подписания Хельсинкского заключительного акта. А военно-политическое измерение ОБСЕ находится сегодня в состоянии глубокой стагнации.
Как отметил глава белорусской делегации на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи организации, диалог по вопросам контроля над вооружениями и мерам укрепления доверия фактически свернут, сохраняется высокая степень взаимного недоверия, а обсуждение вопросов военной стабильности подменяется политизированной риторикой.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Беларусь ощущает кризис европейской безопасности не теоретически, а непосредственно в виде наращивания военной активности у наших границ, возведения заградительных сооружений, прекращения транспортных и экономических связей. Вместо совместного решения общих вызовов мы наблюдаем линию на изоляцию и санкционное давление. В этих условиях Беларусь предпринимает вынужденные ответные меры по обеспечению собственной безопасности. При этом мы действуем прозрачно и в строгом соответствии с международным правом".
Как подчеркнул Сергей Рачков, ключевая задача сегодня - начать серьезное обсуждение новой, инклюзивной архитектуры евразийской безопасности. Беларусь готова к честному, равноправному и профессиональному разговору на любой площадке, включая ежегодную Минскую международную конференцию.