Рачков на площадке ПА ОБСЕ призвал к диалогу по безопасности

Как отметил глава белорусской делегации на заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи организации, диалог по вопросам контроля над вооружениями и мерам укрепления доверия фактически свернут, сохраняется высокая степень взаимного недоверия, а обсуждение вопросов военной стабильности подменяется политизированной риторикой.

"Беларусь ощущает кризис европейской безопасности не теоретически, а непосредственно в виде наращивания военной активности у наших границ, возведения заградительных сооружений, прекращения транспортных и экономических связей. Вместо совместного решения общих вызовов мы наблюдаем линию на изоляцию и санкционное давление. В этих условиях Беларусь предпринимает вынужденные ответные меры по обеспечению собственной безопасности. При этом мы действуем прозрачно и в строгом соответствии с международным правом".