Редкоземельные металлы: спасение или ловушка для Украины

На этой неделе, 11-12 апреля 2025 года, украинская делегация непублично отправится в Вашингтон, чтобы задать тон в переговорах, которые могут перевернуть геополитическую шахматную доску. Речь идет о сделке по редкоземельным ресурсам - своего рода "золотой жиле", способной либо укрепить партнерство Украины с США, либо оставить Киев ни с чем в самый неподходящий момент. Bloomberg, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщает, что стороны намерены обсудить доступ к украинским запасам критически важных ресурсов. Но за внешней простотой этого плана скрывается клубок интересов, рисков и возможностей, которые заставляют задуматься: кто же в итоге останется в выигрыше?На этой неделе, 11-12 апреля 2025 года, украинская делегация непублично отправится в Вашингтон, чтобы задать тон в переговорах, которые могут перевернуть геополитическую шахматную доску. Речь идет о сделке по редкоземельным ресурсам - своего рода "золотой жиле", способной либо укрепить партнерство Украины с США, либо оставить Киев ни с чем в самый неподходящий момент. Bloomberg, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщает, что стороны намерены обсудить доступ к украинским запасам критически важных ресурсов. Но за внешней простотой этого плана скрывается клубок интересов, рисков и возможностей, которые заставляют задуматься: кто же в итоге останется в выигрыше?

С первых месяцев 2025 года политическая арена все больше напоминает шахматную доску, где каждый ход тщательно выверен, а ставки высоки как никогда. На повестке дня - предстоящие переговоры между Украиной и США о заключении сделки по редкоземельным ресурсам. Эта тема привлекает внимание мировых игроков, и не зря. Речь идет о потенциальном стратегическом сырье, способном перевернуть расклад сил в глобальной экономике. Но что стоит за этими переговорами? Давайте разберемся.

Редкоземельный козырь в рукаве Украины

Украина, несмотря на продолжающийся конфликт, согласно данным геологоразведки еще советских ученых, обладает одним из самых лакомых кусков в мире минеральных ресурсов. Редкоземельные металлы - такие как литий, титан, неодим и уран - это не просто названия из таблицы Менделеева, а ключ к технологиям будущего: от электромобилей до оборонной промышленности. По данным украинской Госслужбы геологии и недр, страна располагает около 5 % мировых запасов этих критически важных минералов. И хотя значительная часть месторождений находится на востоке страны, где идут активные боевые действия, Киев не намерен сидеть сложа руки.

Географический атлас для учителей средней школы. Четвертое издание. - М.: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР. Ответственный редактор атласа Л.Н. Колосова. 1982 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff2496a-98ac-4db1-b2d8-e0cc77b71646/conversions/2c55a9f6-6290-4aa1-a5f0-f9312b618d00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff2496a-98ac-4db1-b2d8-e0cc77b71646/conversions/2c55a9f6-6290-4aa1-a5f0-f9312b618d00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff2496a-98ac-4db1-b2d8-e0cc77b71646/conversions/2c55a9f6-6290-4aa1-a5f0-f9312b618d00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ff2496a-98ac-4db1-b2d8-e0cc77b71646/conversions/2c55a9f6-6290-4aa1-a5f0-f9312b618d00-xl-___webp_1920.webp 1920w Географический атлас для учителей средней школы. Четвертое издание. - М.: Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР. Ответственный редактор атласа Л.Н. Колосова. 1982

Владимир Зеленский, похоже, решил сыграть в игру покрупнее. Еще в феврале 2025 года он намекнул, что готов выложить на стол переговоров этот козырь, предложив США доступ к ресурсам в обмен на военную и экономическую поддержку. Идея проста: вы нам - оружие и гарантии, мы вам - богатства из недр Украины. Но Вашингтон, под руководством Дональда Трампа, явно хочет не просто кусочек редкоземов, а все украинские "надра".

Трамп: бизнесмен до мозга костей

Трамп, вернувшись в Белый дом, не теряет времени даром. Его подход к переговорам с Украиной - это классическая сделка в стиле "не хочешь - заставим". В начале февраля он заявил, что США потратили на поддержку Киева баснословные суммы - по его подсчетам, 500 млрд долларов (хотя эксперты Кильского института называют цифру ближе к 120 млрд). И теперь он хочет, чтобы Украина расплатилась не обещаниями, а чем-то осязаемым. Редкоземельные металлы для него - это не просто сырье, а способ снизить зависимость США от Китая, который контролирует 60-70 % мирового рынка этих достаточно уникальных элементов.

Выступление Дональда Трампа. Архивное фото © AP Photo / Alex Brandon news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77efd652-25c3-4c9c-b56f-3bf84f26d61c/conversions/3759f367-ef7e-4a1f-954c-c1bb016b1b7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77efd652-25c3-4c9c-b56f-3bf84f26d61c/conversions/3759f367-ef7e-4a1f-954c-c1bb016b1b7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77efd652-25c3-4c9c-b56f-3bf84f26d61c/conversions/3759f367-ef7e-4a1f-954c-c1bb016b1b7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77efd652-25c3-4c9c-b56f-3bf84f26d61c/conversions/3759f367-ef7e-4a1f-954c-c1bb016b1b7d-xl-___webp_1920.webp 1920w Выступление Дональда Трампа. Архивное фото © AP Photo / Alex Brandon

Администрация Трампа уже предложила несколько вариантов сделки. Первый, прозванный в Киеве "плохим", требовал немедленной компенсации через ресурсы. От такого давления Зеленский, по слухам, пришел в ярость. Второй вариант, "лучший из предложенных", был мягче, но гарантий безопасности, на которых настаивает Украина, там не оказалось. А третий, "катастрофический", и вовсе выглядел как ультиматум: отдай все и не задавай вопросов. Похоже, что Трамп играет жестко, и отступать, а тем более проигрывать, он не намерен.

Киев: между молотом и наковальней

Для Украины эти переговоры заведомо невыгодные и ставят Киев на "растяжку", между плохим вариантом сейчас и катастрофическим потом.

С одной стороны, стране нужны деньги и оружие, чтобы выстоять в конфликте, с другой - отдавать стратегические ресурсы за бесценок Зеленский не готов. В Киеве понимают, что если сделка будет подписана на условиях США, это может превратить Украину в сырьевой придаток Вашингтона, а не равноправного экономического партнера. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала переговоры "конструктивными", но за этим дипломатическим фасадом скрывается еле скрываемое напряжение. Киев настаивает на включении в соглашение гарантий безопасности и участия Евросоюза, чтобы не остаться в дураках.

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К тому же немалая часть гипотетических украинских недр находится на территориях, подконтрольных России, ряд из которых, согласно Конституции, уже является субъектами Российской Федерации. По оценкам украинских властей, это около 350 млрд долларов в недрах, которые сейчас вне досягаемости. И тут в игру вступает Россия. Владимир Путин, не желая оставаться в стороне, заявил, что Москва готова предложить США свои редкоземельные проекты, в том числе на территории новых российских регионов. Это словно "красные флаги" для Киева, который видит в этом попытку перехватить инициативу.

Что дальше?

Переговоры, как ожидается, выйдут на определение четких рамок в конце апреля 2025 года, и, вероятно, будут приурочены к празднованию Пасхи, которую православные и католики будут отмечать 20 апреля. Трамп уже анонсировал встречу с Зеленским, где, по его словам, будет подписано "что-то большое". Но пока стороны далеки от согласия. США хотят контроля над фондом, распределяющим доходы от добычи, и не готовы давать твердые обещания по безопасности. Украина же требует четких обязательств и доли в прибыли, а не просто роли поставщика сырья.

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Эксперты расходятся во мнениях. Одни считают, что сделка станет спасательным кругом для украинской экономики, другие - что Киев рискует продать душу за очередные "обіцянки". В любом случае, редкоземельные металлы - это не только экономика, но и глобальная геополитика и геостратегия, которые предвосхищают переустройство нового мирового порядка.

Итог: игра только начинается