Республика Сербская намерена наладить побратимские связи с городами Беларуси

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Республика Сербская заинтересована в налаживании побратимских связей с городами Беларуси, а также в развитии сотрудничества по линии медицины, фармакологии и в образовательной сфере. Об этом председатель Вече народов Сребренка Голич заявила на встрече со спикером Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко.

Игорь Сергеенко в свою очередь подчеркнул, что в Беларуси всегда рады гостям, особенно тем, кого по праву считаем своими друзьями. Направление нашей внешней политики - принцип равенства государств и нерушимости границ.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Достаточно сказать, что у нас уже реализован ряд больших экономических проектов с этой республикой по поставке тракторов МТЗ. У нас развивается гуманитарное сотрудничество с Республикой Сербской в сферах здравоохранения и образования. Мы неоднократно оказывали нашим сербским друзьям высокотехнологичную медицинскую помощь".