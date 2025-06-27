Россия осталась удовлетворена результатами саммита ЕАЭС в Минске

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После заседания Высшего Евразийского экономического совета президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции о том, что развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Подходит к завершению наша стратегия развития, которая была рассчитана до текущего года. Мы думаем о том, как выстраивать нашу работу совместную дальше. Но в целом результаты работы не могут нас не удовлетворять. Они нас удовлетворяют всех", - сказал российский лидер.

Он указал на то, что темпы роста экономик Евразийского экономического союза выше среднемировых, что является результатом совместной работы стран-участниц.

"У нас в ЕАЭС он выше, чем среднемировой темп. Мировой рост 3,3 %, как известно. А у ЕАЭС больше 4 %, гораздо больше. А по некоторым странам серьезно больше, есть и 5 %, и чуть ли не к 6 %, по-моему, у некоторых там приближается", - добавил президент РФ.

По его словам, Россия осталась удовлетворена результатами саммита ЕАЭС, который состоялся в Минске.

"Что касается результатов сегодняшнего нашего совещания, саммита ЕАЭС, мы удовлетворены результатами, мы подвели определенные итоги", - приводит слова главы РФ ТАСС.