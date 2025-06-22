Рыбаков: Беларусь регулярно проводит консультации с руководством Госдепартамента США

В Вашингтоне есть полное понимание реальной роли Республики Беларусь, Президента Беларуси Александра Лукашенко и в том, что происходит в регионе. Об этом заявил в интервью "Первому информационному" постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

Валентин Рыбаков:

"То, что не так много информации о таких встречах, как недавно прошедшая у Александра Лукашенко с Китом Келлогом, не означает, что контакты Беларуси с американской стороной начались совсем недавно. Проводятся регулярные консультации с руководством Госдепартамента США, с некоторых пор и с руководством администрации на протяжении уже четырех лет".

Дипломат также отметил, что эти встречи проводятся в Вашингтоне, оговаривается повестка предстоящих переговоров перед такими визитами. Между визитами обсуждается белорусско-американская двусторонняя повестка и региональные вопросы. "Например, конфликт в Украине, Ближний Восток, который, к сожалению, становится все более взрывоопасным и актуальным", - уточнил Валентин Рыбаков.