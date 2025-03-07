Рыженков: Мьянма видит в нас долгосрочных и надежных партнеров

"За два месяца, которые прошли с моего визита, все, о чем мы тогда договорились абсолютно по всем направлениям - от сельского хозяйства до машиностроения, фармацевтики, торговли ювелирными изделиями - состоялось, все нашли своих партнеров. И то, что 6 марта подписано порядка 15 соглашений торгово-экономического характера (одно из которых самое крупное на 1 тыс. т сухого молока), свидетельствует, что движение хорошо идет, что в нас видят долгосрочных и надежных партнеров".

По словам министра, Беларусь и Мьянма находятся в одинаковых геополитических обстоятельствах. "У них с одной стороны Индия, с другой - Китай. Такое стратегическое положение вызывает особый интерес к ним со стороны Запада, который пытается там свою повестку реализовывать, чтобы где-то ограничить возможности других крупных государств. В Беларуси практически такая же ситуация. С одной стороны Запад, с другой - ближайший партнер - Россия, так же как и у Мьянмы Китай. Поэтому вот такое отношение к жизни, наверное, у нас сформировалось с ними одинаковое и мы друг друга понимаем лучше", - отметил Максим Рыженков.