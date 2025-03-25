Рыженков: На Западе звучат голоса о восстановлении отношений с Россией и Беларусью

Минск видит изменения в поведении ряда политиков в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков.

Министр отметил, что в Европе "начали звучать голоса о восстановлении уровня отношений с Россией и Беларусью". По его словам, на Западе понимают, что ограничение торгово-экономических контактов с Минском и Москвой, а в частности, ограничение доступа к дешевым качественным российским ресурсам негативно повлияет на экономику.