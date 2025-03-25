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Рыженков: На Западе звучат голоса о восстановлении отношений с Россией и Беларусью
Минск видит изменения в поведении ряда политиков в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков.
Министр отметил, что в Европе "начали звучать голоса о восстановлении уровня отношений с Россией и Беларусью". По его словам, на Западе понимают, что ограничение торгово-экономических контактов с Минском и Москвой, а в частности, ограничение доступа к дешевым качественным российским ресурсам негативно повлияет на экономику.
"Многие из отъявленных критиков России и Беларуси немножко свой пыл начинают охлаждать. Это происходит под влиянием того, что Америка начала проводить более прагматичную политику, вопрос защиты традиционных ценностей тоже начинает занимать определенный вес в американской политике. Поэтому многие начали больше поднимать голову, опираясь на такую политику США", - заключил Максим Рыженков.