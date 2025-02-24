3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Рыженков: "Свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в угоду политической конъюнктуре
"Свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в угоду политической конъюнктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание: "Смотрите, как "свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в условиях как бы политической конъюнктуры. Еще вчера в женском спорте раздавали олимпийские медали трансгендерам. А сегодня это уже опять нарушение прав женщин. Потому что вновь защищаем женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстанавливаем биологическую правду. Это в "демократическом" мире так говорят".
"И еще. "Свободная Европа" закрывает у себя белорусские и российские СМИ. Закрыла практически все. Разве наша, как говорят там, "пропаганда" из нескольких каналов может нанести вред масштабной западной информационной идеологической машине? Да бросьте! Даже это право граждан - получать доступ к ничтожному альтернативному мнению - уничтожено!", - заявил министр иностранных дел Беларуси.