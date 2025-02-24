Рыженков: "Свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в угоду политической конъюнктуре

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"Свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в угоду политической конъюнктуре. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, выступая 24 февраля в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщает БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание: "Смотрите, как "свободный мир" быстро меняет свои правовые приоритеты в условиях как бы политической конъюнктуры. Еще вчера в женском спорте раздавали олимпийские медали трансгендерам. А сегодня это уже опять нарушение прав женщин. Потому что вновь защищаем женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстанавливаем биологическую правду. Это в "демократическом" мире так говорят".