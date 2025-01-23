Рыженков заявил, что Минск готов продолжать гуманитарные программы оздоровления сирийских детей

В Беларуси готовы продолжать гуманитарные программы по оздоровлению детей из Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время официального визита в Сирию, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.

"Максим Рыженков отметил, что Минск готов продолжать гуманитарные программы оздоровления сирийских детей, реализующиеся под патронажем главы белорусского государства и особенно сблизившие наши народы за последние годы", - рассказали в МИД.

Обозначив важную и конструктивную роль, которую сирийская диаспора в Беларуси и белорусские граждане в Сирии играют для укрепления отношений, министр обратил внимание на возможность получения сирийскими студентами качественного образования в белорусских вузах.