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С 2020 года Беларусь поставила в Зимбабве порядка 2 тыс. единиц техники
Зимбабве получило порядка 2 тыс. единиц техники из Беларуси. Активные экспортные продажи стартовали в 2020 году, тогда в этой африканской стране началась программа механизации сельского хозяйства. Два этапа программы позади, третья фаза - в самом разгаре.
Беларусь оказывает существенную поддержку Зимбабве по развитию АПК. И результаты уже значительные. Для обслуживания белорусских машин и обучения местных специалистов открыто 4 сервисных центра по всей африканской стране.
"В Зимбабве приезжают делегации из других стран Африки, они видят, как Республика Беларусь зашла в страну, как она открывает сервисные центры, как она обучает людей, и им это очень интересно. Уже есть хорошие результаты по другим африканским странам, именно благодаря тому опыту, который был наработан в Республике Зимбабве", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов.
Потенциал у двустороннего сотрудничества огромен. А наличие между двумя странами открытых, прямых контактов и взаимного интереса позволит раскрыть его полностью.