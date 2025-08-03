С 2020 года Беларусь поставила в Зимбабве порядка 2 тыс. единиц техники

Зимбабве получило порядка 2 тыс. единиц техники из Беларуси. Активные экспортные продажи стартовали в 2020 году, тогда в этой африканской стране началась программа механизации сельского хозяйства. Два этапа программы позади, третья фаза - в самом разгаре.

"В Зимбабве приезжают делегации из других стран Африки, они видят, как Республика Беларусь зашла в страну, как она открывает сервисные центры, как она обучает людей, и им это очень интересно. Уже есть хорошие результаты по другим африканским странам, именно благодаря тому опыту, который был наработан в Республике Зимбабве", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов.