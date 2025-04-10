С официальным визитом в Беларусь прибыл премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

В первый день официального визита в Минске организован Белорусско-пакистанский деловой совет, который решено провести в формате бизнес-форума.

На 11 апреля запланированы переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана. Они пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Лидеры двух стран обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита главы белорусского государства в Пакистан в ноябре 2024 года, с акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества. Отдельное внимание стороны уделят ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействию двух государств на международных площадках.