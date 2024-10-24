Саммит БРИКС стал максимально результативным для Беларуси

Главные политические новости все эти дни к нам приходят из Казани. Там состоялся саммит БРИКС. Вопросы войны и мира, финансового партнерства и большой политики, а также большие планы авторитетного международного объединения обсуждали лидеры более двух десятков государств.

Максимально результативным этот форум стал для Беларуси. Наш Президент провел марафон переговоров, обозначил позицию Минска в объединении и те направления, где наша страна может сыграть весомую роль.