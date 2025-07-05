Саммит БРИКС стартует в Бразилии 6 июля

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению Президента Александра Лукашенко 6-7 июля посетит Федеративную Республику Бразилия для участия в саммите глав государств БРИКС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Впервые Беларусь примет участие в мероприятии на высоком уровне после получения в январе 2025 года статуса государства - партнера при объединении.

Программой визита предусмотрены выступления главы белорусской делегации на расширенных заседаниях с участием лидеров государств БРИКС, а также двусторонние контакты с руководителями внешнеполитических ведомств стран объединения.

"Особое внимание будет уделено тематике глобального сотрудничества в сферах здравоохранения, изменения климата, управления технологиями искусственного интеллекта в рамках приоритетов бразильского председательства в БРИКС", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.