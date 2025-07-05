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Саммит БРИКС стартует в Бразилии 6 июля
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по поручению Президента Александра Лукашенко 6-7 июля посетит Федеративную Республику Бразилия для участия в саммите глав государств БРИКС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Впервые Беларусь примет участие в мероприятии на высоком уровне после получения в январе 2025 года статуса государства - партнера при объединении.
Программой визита предусмотрены выступления главы белорусской делегации на расширенных заседаниях с участием лидеров государств БРИКС, а также двусторонние контакты с руководителями внешнеполитических ведомств стран объединения.
"Особое внимание будет уделено тематике глобального сотрудничества в сферах здравоохранения, изменения климата, управления технологиями искусственного интеллекта в рамках приоритетов бразильского председательства в БРИКС", - проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.
Ожидается обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и перспективам участия Беларуси в инициативных форматах БРИКС на принципах равноправия, многосторонности и взаимного уважения.