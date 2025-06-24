Сближение Беларуси и Кубы. Никаких колониальных замашек, только взаимовыгодная кооперация

Минск активно расширяет горизонты сотрудничества. Сближение с Кубой - один из таких проектов. Что стоит за этим мощным внешнеполитическим и экономическим рывком? Какие новые возможности он открывает?

Промышленность, сельское хозяйство, странам Латинской Америки также интересны наши технологии и инновационные подходы. Высоко ценится и подход Минска: никаких колониальных замашек, только взаимовыгодная кооперация.

Несмотря на географическую удаленность и вопреки санкционной политике Запада, торгово-экономические отношения Беларуси с дружественными нам государствами продолжают демонстрировать устойчивый характер.

Куба является одним из важнейших союзников Беларуси в западном полушарии. Обе страны поддерживают активный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Визиты Президента Беларуси на Кубу состоялись в 2000, 2006 и 2012 гг. В октябре 2019-го состоялся официальный визит президента Кубы в нашу страну. Тогда Александр Лукашенко выразил надежду, что Мигель Марио Диас-Канель Бермудес еще не раз приедет в Беларусью И вот приглашение было принято.

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Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси: "Мы говорили, только вы никому не рассказывайте, 25 и 26 числа состоится официальный визит президента Кубы. Он решил приехать в Беларусь на Совет Евразийской комиссии с официальным визитом. Давно его здесь не было. С братской Беларусью у него отличные отношения, с Александром Григорьевичем они регулярно встречаются на разных международных площадках. Мы считаем, что это может стать и наверняка станет качественным скачком в наших отношениях. Мы обречены на победу".

В апреле 2022-го Беларусь и Куба отметили 30-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений. В прошлом году установили новую планку для объемов товарооборота - до 15 млн долларов для каждой из сторон в течение 5 лет.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"Если говорить о возможностях сотрудничества между Беларусью и Кубой, безусловно, это разные варианты взаимодействия в сфере легкой, фармацевтической, пищевой промышленности. В целом в обрабатывающей промышленности также потенциал достаточно большой, т.е. в Союзном государстве в целом это такая наиболее растущая отрасль. И в этом смысле кооперация с Кубой в тех или иных видах или поставки продукции могут дать очень хороший такой синергетический эффект".

Сейчас в фокусе внимания сотрудничество в фармацевтической и медицинской отраслях. Качественные медикаменты пользуются большим спросом на Кубе. Так, уже более 50 белорусских лекарственных препаратов получили разрешение для реализации в стране. В мае и Министерство здравоохранения Беларуси приняло решение о регистрации кубинской вакцины для профилактики заражения вирусным гепатитом. Работа ведется и по другим направлениям.

Николай Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор:

"Куба не первый век один из крупнейших производителей сахарного тростника. А сахарный тростник – это сырье для производства сахара. Это сложная культура. Она в конечном счете выгодная, т.е. ее можно развивать, но нужна техника. И вот средняя по цене техника, адаптированная к природным условиям Республики Куба, техника белорусского производства, с которой, извините, сняты обогревательные модули, потому что у нас в республике по весне до осени, иногда и летом надо включать обогревалку, а поставлены удвоенные модули кондиционирования, - вот такая техника вполне может быть востребована".

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Минск и Гавану разделяют более 9 тыс. километров, но это расстояние никогда не было помехой в конструктивном диалоге тех, кто готов его выстраивать. Осенью прошлого года Куба подверглась воздействию разрушительных ураганов и землетрясений. Беларусь направила в страну более 20 тонн гуманитарной помощи.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Сейчас запрос очень высокий на идеи, которые реализует на практике Беларусь. Т.е. это идеи справедливой экономики и мира, где граждане страны полностью свободны, имеют возможность получения работы, заработка, имеет место рост благосостояния, когда все ресурсы, которые добывает белорусский народ, направляются на развитие общества, развитие государства. И сейчас сотрудничество с Кубой носит экономический характер, торговый, инвестиционный. И развитие нашего геополитического присутствия в регионе Латинской Америки".