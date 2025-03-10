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Сенаторы дали предварительное согласие на назначение Головченко председателем правления Нацбанка
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В соответствии с пунктом 2 статьи 98 Конституции Республики Беларусь члены Совета Республики дали предварительное согласие Президенту на освобождение от должности председателя правления Национального банка Павла Каллаура и назначение на эту должность Романа Головченко.
Соответствующее решение принято на заседании Совета Республики, которое состоялось 10 марта под руководством его председателя Натальи Кочановой.
Фото: sb.by