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Сенаторы дали предварительное согласие на назначение Головченко председателем правления Нацбанка

В соответствии с пунктом 2 статьи 98 Конституции Республики Беларусь члены Совета Республики дали предварительное согласие Президенту на освобождение от должности председателя правления Национального банка Павла Каллаура и назначение на эту должность Романа Головченко.

Соответствующее решение принято на заседании Совета Республики, которое состоялось 10 марта под руководством его председателя Натальи Кочановой.

Фото: sb.by

Совет РеспубликиНациональный банкРоман Головченко