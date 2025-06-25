Сергеенко: Белорусские парламентарии с тревогой следили за событиями на Ближнем Востоке

Белорусские парламентарии с тревогой и сопереживанием, как и весь мир, следили за событиями на Ближнем Востоке и настроены на позитивное, мирное решение проблемы дипломатическими методами. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко на встрече с послом Ирана.

Председатель Палаты представителей выразил поддержку Беларуси относительно позиции Ирана против диктата внешней политики других стран. Белорусская сторона особо подчеркнула, что все разногласия должны решаться в рамках международного права.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Республика Беларусь уверена, что нет силовых методов решения конфликтных ситуаций. Все разногласия должны решаться политико-дипломатическим путем и в рамках международного права. Несмотря на то что оно последнее время критикуется и в каких-то аспектах действительно не действует, но тем не менее существует Устав ООН, в котором и заключены все те правила, которым все государства должны следовать и подчиняться".