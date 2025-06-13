Сергеенко: Депутатам необходимо исключить формализм в работе с людьми

Депутатам необходимо исключить формализм в работе с людьми. Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко. Накануне на совещании у Президента затрагивали тему обращения граждан. Они должны решаться на местах, и здесь большая роль именно у парламентариев. На следующей неделе они будут работать в округах, а сегодня приняли ряд важных решений.

Как всегда, документ сохранил социальную направленность. Здравоохранение, образование, спорт и физическая культура - статьи, которым особое внимание. Также из направлений - развитие промышленности, сельского хозяйства, а также ремонт и содержание дорог. Бюджет изначально планировали дефицитным, но по итогу доходы существенно превысили расходы на 718 млн рублей!

Депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета Фонда социальной защиты населения. В основном расходы направлялись на выплату пенсий и пособий. К слову, в прошлом году трудовые пенсии повышались дважды и четырежды - социальные пенсии, а также надбавки, повышения и доплаты.

В Овальном зале говорили не только не только об экономике. Приняли законопроект по вопросам исполнительного производства. Это уже второе чтение, а значит, все замечания учтены. Речь идет о взыскании средств у должников, поэтому здесь важна справедливость и эффективность работы.