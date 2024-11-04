Сергеенко назвал факторы успешного развития цифровой экономики в Беларуси

Цифровая трансформация реального сектора экономики, снижение зависимости от иностранных технологий и создание безопасной информационной среды. Парламентские слушания по развитию цифрового права в нашей стране проходят в Палате представителей.

22 ноября в Овальном зале - большой пул докладчиков, а по видеосвязи - коллеги из России и Казахстана для изучения мирового опыта. Беларусь стремится адаптировать законодательство к новым перспективам, а также вызовам цифровой эры.

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Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Проводимая против Республики Беларусь санкционная политика выявила риски, связанные с использованием зарубежного программного обеспечения. Глава государства в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь в 23-м году особо отметил, что создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловным приоритетом для всех организаций, занимающихся соответствующими разработками. Несомненно, для успешного развития цифровой экономики требуется наращивать национальный кадровый, интеллектуальный, технологический потенциал, формировать гибкую законодательную базу для внедрения информационных технологий".

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"Мы пытаемся говорить наперед о том, как повлияют на наше общество новые технологии, - отметила Анна Рябова, замминистра связи и информатизации Беларуси. - Мы занимались этим системно все время, которое мы существуем как независимая страна. Мы выстроили инфраструктуру, у нас хорошо оформленный блок разработчиков, у нас налаженная система внедрения IT-решений в разные сферы. Да, конечно, всегда есть пути совершенствования, и вот над этим нам и предстоит поработать".

Парламентские слушания текущим созывом Палаты представителей проходят впервые. Такой формат позволяет эффективно оценить состояние действующего законодательства и проблемные вопросы.