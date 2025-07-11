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Сергеенко отметил возрастающую роль депутатов в реализации государственной политики
Автор:Редакция news.by
Роль и значимость депутатов в реализации государственной политики сегодня объективно возрастают. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время Первого регионального форума по развитию местного самоуправления в Витебской области.
Участники диалога (это представители власти, общественности, молодежь) поделились опытом работы на местах и обсудили новые подходы.
Участники форума возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.