Сергеенко: Референдум 1995 года стал первым шагом построения государства подлинного народовластия

14 мая 1995 года в истории нашей страны был проведен первый референдум - историческое событие, определившее дальнейший курс развития независимой Беларуси и заложившее основы ее стабильности.

Именно в этот день народ выразил свою поддержку Александру Лукашенко - стратегу, который взял на себя ответственность за будущее страны в непростые времена.

Референдум 1995 года стал первым шагом построения государства подлинного народовластия. Это подчеркнул председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей. По его словам, сегодня в Беларуси народ принимает решения по важнейшим вопросам жизни страны и общества.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58773655-644e-4bbc-b45f-bef51f70e729/conversions/73e4fcf0-4f39-468c-814f-4f12358a4f81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58773655-644e-4bbc-b45f-bef51f70e729/conversions/73e4fcf0-4f39-468c-814f-4f12358a4f81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58773655-644e-4bbc-b45f-bef51f70e729/conversions/73e4fcf0-4f39-468c-814f-4f12358a4f81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58773655-644e-4bbc-b45f-bef51f70e729/conversions/73e4fcf0-4f39-468c-814f-4f12358a4f81-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Он не только определил ряд концептуальных направлений внутренней и внешней политики, но и стал первым шагом построения государства подлинного народовластия, в котором народ принимает решения по важнейшим вопросам жизни страны и общества. Именно на этом референдуме были установлены государственные символы независимой Беларуси, определен конституционный статус русского языка и высказана безоговорочная поддержка действий главы государства по экономической интеграции с Российской Федерацией", - отметил Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Шпаковский, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Хотел бы отметить, что в референдуме приняли участие более 4 823 000 избирателей и более 4 млн голосовали в поддержку предложения Президента об экономической интеграции с Российской Федерацией. Этот курс мы реализуем до настоящего момента. Всего лишь пару цифр: если в 1999 году взаимный объем торговли Беларуси и России составлял 7 млрд долларов, то по результатам 2024 года - более 60 млрд долларов. Что кроется за этими цифрами, объяснять не надо: развитие социальной инфраструктуры, науки и техники, сохранение и становление новых производств в Беларуси. Все это было заложено по большому счету референдумом 1995 года".

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении закона о госсекретах

14 мая 2025 года в повестке ряд вопросов: от национальной безопасности до международной деятельности. В частности, депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении закона о госсекретах. Документ внесен в Палату представителей Совмином в апреле. Так, предлагается предоставить допуск к госсекретам председателю и членам Президиума Всебелорусского народного собрания, председателю ЦИК со дня избрания их на эти должности, начальнику секретариата ВНС со дня назначения на должность.

Михаил Оксенюк, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На Всебелорусское народное собрание возложены задачи стратегического развития нашей страны, решение вопросов практически во всех сферах жизнедеятельности государства. И, безусловно, некоторая информация отнесена к государственным секретам. Чтобы повысить эффективность работы должностных лиц и Всебелорусского народного собрания, как то его председателя, членов Президиума, руководителя секретариата ВНС, данным законом будет предусмотрена возможность предоставления вышеуказанным должностным лицам допуска к государственным секретам".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe79ac9-9957-4edd-9da7-d7e41002c3f5/conversions/7fa56ac0-fe6a-474c-b9f7-dfd816b1bc13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe79ac9-9957-4edd-9da7-d7e41002c3f5/conversions/7fa56ac0-fe6a-474c-b9f7-dfd816b1bc13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe79ac9-9957-4edd-9da7-d7e41002c3f5/conversions/7fa56ac0-fe6a-474c-b9f7-dfd816b1bc13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fe79ac9-9957-4edd-9da7-d7e41002c3f5/conversions/7fa56ac0-fe6a-474c-b9f7-dfd816b1bc13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Предлагается также положения закона привести в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства Республики Беларусь в части использования терминов, связанных с гражданским судопроизводством.

14 мая 2025 года депутаты ратифицировали два соглашения о воздушном сообщении: между Беларусью и Сейшельскими Островами, а также между нашей страной и Саудовской Аравией. Это поможет укрепить не только туристические, но и экономические и коммерческие связи.