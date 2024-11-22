Сергеенко: За 30 лет Беларусь не только сохранила свой потенциал, но и укрепила его

За 30 лет Беларусь не только сохранила свой потенциал, но и укрепила его. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко во время информационной встречи с жителями Постав.

В зале более 500 человек. Во время беседы обсудили достижения суверенной Беларуси, социально-политическую ситуацию, а также деятельность парламента. Наша страна лидирует в области сельскохозяйственного производства, активно внедряет инновационные подходы в промышленность. Как было отмечено, развитие экономики позволяет поддерживать социальную сферу, направлять средства на здравоохранение, образование, развивать культуру. Забота о каждом - основополагающий принцип социально ориентированного государства.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Из этих встреч выносишь то, что интересует людей. Это обратная связь. Людей интересуют конкретные факты, особенно в сравнении что было и что стало. Я вижу это по аудитории, что эти факты воспринимаются. То, что создано в Республике Беларусь, - нужно сохранить, сберечь и ни в коем случае нельзя потерять".