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Сергеенко: Законопроекты экономического блока следует готовить в максимально короткие сроки
Законопроекты экономического блока следует готовить в максимально короткие сроки. Такую задачу перед депутатами поставил спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко.
Законы должны прописывать понятные правила работы на основе принципа справедливости, снимать излишнюю зарегулированность, способствовать развитию бизнеса. Этого требует и глава государства.
3 марта в Палате представителей на рассмотрении находится ряд важных документов, дорабатываются законопроекты о риелторской деятельности, об аудиторах, о налоговом консультировании. Точку намерены поставить и в вопросах налогообложения в предпринимательской деятельности. В ближайшее время депутаты будут голосовать за эти изменения. Кроме того, при Палате представителей будет создан Молодежный совет.
Валерий Малашко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Молодой человек будет выдвигаться из каждого округа депутатского. Депутат, который работает в этом округе, будет выступать неким наставником для этого молодого человека. Очень важно, что молодые люди в этой части будут не просто ходить следом за депутатом, а сами будут проявлять активность в тех формах, в которых работает депутат. Это прием граждан, прямые телефонные линии, посещение трудовых коллективов, участие в общественной жизни тех районов, тех регионов, которые включены в депутатский округ".
Молодежный совет при Палате представителей - это в перспективе 110 молодых людей по числу округов, образованных в стране. Ребята будут работать на общественных началах.