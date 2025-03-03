Сергеенко: Законопроекты экономического блока следует готовить в максимально короткие сроки

3 марта в Палате представителей на рассмотрении находится ряд важных документов, дорабатываются законопроекты о риелторской деятельности, об аудиторах, о налоговом консультировании. Точку намерены поставить и в вопросах налогообложения в предпринимательской деятельности. В ближайшее время депутаты будут голосовать за эти изменения. Кроме того, при Палате представителей будет создан Молодежный совет.

"Молодой человек будет выдвигаться из каждого округа депутатского. Депутат, который работает в этом округе, будет выступать неким наставником для этого молодого человека. Очень важно, что молодые люди в этой части будут не просто ходить следом за депутатом, а сами будут проявлять активность в тех формах, в которых работает депутат. Это прием граждан, прямые телефонные линии, посещение трудовых коллективов, участие в общественной жизни тех районов, тех регионов, которые включены в депутатский округ".