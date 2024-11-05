Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси

Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Это будет 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я - на территории Содружества Независимых Государств.

Традиционно Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения избирательной кампании.

"Миссия наблюдателей от СНГ основывается на конституционном праве страны, в которой она осуществляет свою миссию, на внутреннем законодательстве, посвященном избирательным процессам этой страны, - отметил председательствующий в Совете постпредов постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. - При этом миссия никогда не вмешивается во внутренние дела государства, дает объективные оценки, которые признаются большинством государств, участвующих в мониторинге соответствующих выборов".