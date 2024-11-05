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Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ во время выборов Президента Беларуси

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Миссию наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Его кандидатура согласована сегодня на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Это будет 13-я миссия по наблюдению за выборами и референдумами в Беларуси и 130-я - на территории Содружества Независимых Государств.

Традиционно Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства, объективно оценивая процесс подготовки и проведения избирательной кампании.

"Миссия наблюдателей от СНГ основывается на конституционном праве страны, в которой она осуществляет свою миссию, на внутреннем законодательстве, посвященном избирательным процессам этой страны, - отметил председательствующий в Совете постпредов постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов. - При этом миссия никогда не вмешивается во внутренние дела государства, дает объективные оценки, которые признаются большинством государств, участвующих в мониторинге соответствующих выборов".

Выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

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