Шафир: Достижения ЕАЭС указывают на стабильное функционирование организации

Сейчас фиксируется стремительный рост экономических показателей ЕАЭС. А это свидетельствует о мощной и устойчивой структуре организации, которая стабильно функционирует и динамично развивается. Мнение об этом выразил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир на телеканале "Беларусь 1".

"Объемы торговли в рамках структуры увеличились вдвое. Таможенная интеграция, снижение или в некоторых случаях вообще отсутствие каких бы то ни было пошлин различной категории значительно упрощают взаимопроникновение товаров, услуг между странами ЕАЭС, - заметил Тимур Шафир. - Есть общие рынки, присутствует финансовая определенная стабильность, потому что порядка 90 % взаиморасчетов в рамках ЕАЭС производятся в национальных валютах, что не может не укреплять внутреннюю торговлю".