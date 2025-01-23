Сирии передали 50 автобусов МАЗ в качестве подарка от Президента и народа Беларуси

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Сирии от Президента и народа Беларуси подарены 50 автобусов МАЗ. Об этом сообщает БЕЛТА.
"По поручению главы белорусского государства Максим Рыженков вручил сирийскому лидеру символические сертификаты на 50 автобусов МАЗ, переданных в дар сирийскому народу от Президента и народа Беларуси. В течение ближайших трех месяцев они будут произведены и отправлены в Сирию", - рассказали в ведомстве.
Руководитель новой сирийской администрации Ахмед аль-Шараа сообщил, что сирийская сторона намерена реализовать комплексную реформу сферы транспорта, в рамках которой белорусская техника, безусловно, будет востребована. Была обсуждена возможность организации в Сирии сборки автобусов, а также сельскохозяйственной техники, реализация иных проектов.
Как сообщалось, глава МИД Беларуси Максим Рыженков находится в Сирии с официальным визитом.