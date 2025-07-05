Скрыть политические и экономические провалы. Удается ли Европе отвлечь общество от проблем

Политический тупик Евросоюза: почему все больше граждан недовольны работой правительств своих стран? Рейтинги ниже плинтуса и вереница отставок. Кризис доверия и экономические провалы. Кто находится на вершине антирейтинга? Как отвлекают общество от проблем? И насколько правящая верхушка далека от народа?