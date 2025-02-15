Соглашение между Беларусью и РФ об автомобильных перевозках внесено на утверждение в Госдуму

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Правительство России внесло на узаконивание в парламент РФ соглашение с правительством Беларуси о международных автомобильных перевозках. Документ размещен в базе данных Госдумы России, сообщила БЕЛТА.

Данное соглашение было подписано в Москве 18 августа 2023 года. Оно касается осуществления международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между двумя странами, транзита по их территориям с территории третьего государства или на территорию третьего государства, а также каботажных автомобильных перевозок грузов. В частности, реализация документа позволит выполнять каботажные автомобильные перевозки грузов по территории России при выполнении определенных соглашением условий, а также к 1 января 2030 года поэтапно перейти к полной безразрешительной системе на осуществление международных автомобильных перевозок грузов.

Также соглашением определено, что компетентные органы Беларуси и России будут обмениваться предложениями по организации перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Эти предложения должны содержать данные относительно наименования перевозчика, маршрута следования, расписания движения и остановочных пунктов, на которых планируется производить посадку и высадку пассажиров.