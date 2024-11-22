Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз получило статус законности

В результате выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур 11 января вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств - участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России.

В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина или лица без гражданства, а также осуществлять проверку соблюдения ими правил въезда, выезда, транзита либо режима пребывания.

"Соглашение является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства", - подчеркнули в МИД.

Кто сможет воспользоваться новым порядком

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд по территориям Беларуси и России в визовом режиме и имеют визу государства одной из двух стран, а также признаваемый обоими государствами документ, удостоверяющий личность, получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территориям обоих государств в течение срока действия такой визы.

Если в их отношении и в Беларуси, и в России, в соответствии с международными договорами предусмотрен безвизовый режим, то для въезда в обе страны и пребывания там достаточно признаваемого обоими государствами документа, удостоверяющего личность.

В случае если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой визовый, то для въезда в последнюю и пребывания там, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется виза. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного мероприятия одной страны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории другой страны без виз в течение срока действия указанных документов.

Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территориях Беларуси и России исчисляется с даты въезда на территорию одного из государств с территории третьего государства.

Действие соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию одного из двух государств.

Через какие пункты можно будет въезжать и выезжать в обе страны

Въезд на территории Беларуси и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению.

В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи - Долосцы (Опочка - Новополоцк), Езерище - Невель (Киев - Санкт-Петербург), Лиозно - Кругловка (Витебск - Смоленск), Редьки - Красная Горка (Минск - Москва), Звенчатка - Дубовичка (Бобруйск - Москва), Селище - Новозыбков (Гомель - Брянск).

Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы.

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