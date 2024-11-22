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Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз получило статус законности
В результате выполнения обеими сторонами необходимых внутригосударственных процедур 11 января вступает в силу подписанное 19 июня 2020 года Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.
Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств - участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России.
В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.
Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина или лица без гражданства, а также осуществлять проверку соблюдения ими правил въезда, выезда, транзита либо режима пребывания.
"Соглашение является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства", - подчеркнули в МИД.
Кто сможет воспользоваться новым порядком
Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд по территориям Беларуси и России в визовом режиме и имеют визу государства одной из двух стран, а также признаваемый обоими государствами документ, удостоверяющий личность, получают право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территориям обоих государств в течение срока действия такой визы.
Если в их отношении и в Беларуси, и в России, в соответствии с международными договорами предусмотрен безвизовый режим, то для въезда в обе страны и пребывания там достаточно признаваемого обоими государствами документа, удостоверяющего личность.
В случае если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой визовый, то для въезда в последнюю и пребывания там, помимо документа, удостоверяющего личность, потребуется виза. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного мероприятия одной страны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории другой страны без виз в течение срока действия указанных документов.
Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территориях Беларуси и России исчисляется с даты въезда на территорию одного из государств с территории третьего государства.
Действие соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию одного из двух государств.
Через какие пункты можно будет въезжать и выезжать в обе страны
Въезд на территории Беларуси и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению.
В настоящее время соглашением предусмотрено шесть таких участков: Юховичи - Долосцы (Опочка - Новополоцк), Езерище - Невель (Киев - Санкт-Петербург), Лиозно - Кругловка (Витебск - Смоленск), Редьки - Красная Горка (Минск - Москва), Звенчатка - Дубовичка (Бобруйск - Москва), Селище - Новозыбков (Гомель - Брянск).
Пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы по другим путям не допускается и будет расцениваться как нарушение государственной границы.
Особый порядок для граждан Украины
Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. Согласно решению правительства Российской Федерации, граждане Украины въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево" и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области.
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