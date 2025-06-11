Совет Министров оценил выполнение государственных программ

Госпрограммы текущей пятилетки эффективны, но в дальнейшем предстоит совершенствовать подходы к госпрограммированию. 11 июня в правительстве дали предварительные оценки реализации всех государственных программ и определили меры для повышения их эффективности на перспективу.

Главный принцип - все госпрограммы должны работать на важнейший документ. А это Программа социально-экономического развития страны. Ее приоритеты определены главой государства Александром Лукашенко.

Расхождений в документах быть не может. Все принятые госпрограммы должны стать инструментом достижения задач пятилетки.

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Как в комплексе решать главные задачи в разных сферах нашей жизни - строительстве, АПК, в сфере здоровья и демографии или социальной защиты? Все приоритеты государственной политики, определенные Программой социально-экономического развития, записаны в госпрограммы. В текущей пятилетке реализуют 29 таковых. Оценивать их эффективность - одна из важных задач Совета Министров.

В итоге 2/3 всех (это порядка 20) являются эффективными или даже высокоэффективными. За скобками оставим премудрости оценки - у специалистов в арсенале есть сотни показателей, чтобы вынести вердикт. Но для каждого конкретный результат скажет больше сложных подсчетов.

В этой пятилетке построили 17 млн квадратов жилья (свыше миллиона - арендного), запустили почти 120 объектов здравоохранения, около 50 детских садов и больше 20 школ. 13 тыс. км дорог отремонтировали и построили с нуля. Все это является поводом для министра экономики давать оптимистичные оценки.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"У нас нет низкоэффективных программ, большинство из них среднеэффективные. За 2024 год 3 программы повысили свою эффективность. Самое главное мы констатируем благодаря дополнительно принятым мерам".

Выполнить ту или иную госпрограмму - задача из разряда минимум. Каждая должна работать на выполнение приоритетов пятилетки. Если разобраться, качество хромает. Записали в перечень важнейших строительство арендного жилья, приводит в пример премьер-министр Александр Турчин. Другое дело, что построить - не самоцель. Вложить госинвестиции, чтобы раздать арендные квартиры, - дело нехитрое. Но "разворачивают" взгляды стройкомплекса страны в сторону аренды вовсе не для этого.

Александр Турчин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4af0838-2f28-404f-b990-22d378e41498/conversions/2b5af9d8-59ff-46fc-9a05-9f51b9132560-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4af0838-2f28-404f-b990-22d378e41498/conversions/2b5af9d8-59ff-46fc-9a05-9f51b9132560-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4af0838-2f28-404f-b990-22d378e41498/conversions/2b5af9d8-59ff-46fc-9a05-9f51b9132560-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4af0838-2f28-404f-b990-22d378e41498/conversions/2b5af9d8-59ff-46fc-9a05-9f51b9132560-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Турчин

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Целью является закрепление кадров в регионе. Мы строим арендное жилье не для того, чтобы его строить, а на результат - мы должны закреплять кадры в регионах. Мы должны это оценивать. Если у нас кадры не закрепляются, то есть ли смысл тратить государственные деньги, продолжать там строительство арендного жилья. Реализуя госпрограммы, мы должны видеть, как меняется жизнь в регионах".

Правительство требует увязать цели госпрограмм с Программой социально-экономического развития. Госпрограммы на то и нужны, чтобы достичь приоритетов пятилетки. Но помимо общего подхода предстоит совершенствовать и точечные механизмы госпрограммирования, заметил министр экономики.

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3a9fa59-2375-4783-a5cd-2dd671012dfb/conversions/8943c2ac-b3ee-4f67-8010-fa3158e3405b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3a9fa59-2375-4783-a5cd-2dd671012dfb/conversions/8943c2ac-b3ee-4f67-8010-fa3158e3405b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3a9fa59-2375-4783-a5cd-2dd671012dfb/conversions/8943c2ac-b3ee-4f67-8010-fa3158e3405b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3a9fa59-2375-4783-a5cd-2dd671012dfb/conversions/8943c2ac-b3ee-4f67-8010-fa3158e3405b-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Чеботарь

" Все инфраструктурные социальные объекты должны быть запрограммированы. Что это значит? В программах здравоохранения, образования и других сфер должны быть единые перечни, из которых мы будем знать, сколько, где и что будем строить. Цифровизацию мы тоже сегодня не обошли. Мы будем предлагать со следующего года внедрять специальный информационный комплекс, через который будет осуществляться контроль, мониторинг и принятие дополнительных мер для исполнения оцениваемых показателей мероприятий, оценки эффективности госпрограмм", - отметил Юрий Чеботарь.