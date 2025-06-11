3.79 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
Совет Министров оценил выполнение государственных программ
Госпрограммы текущей пятилетки эффективны, но в дальнейшем предстоит совершенствовать подходы к госпрограммированию. 11 июня в правительстве дали предварительные оценки реализации всех государственных программ и определили меры для повышения их эффективности на перспективу.
Главный принцип - все госпрограммы должны работать на важнейший документ. А это Программа социально-экономического развития страны. Ее приоритеты определены главой государства Александром Лукашенко.
Расхождений в документах быть не может. Все принятые госпрограммы должны стать инструментом достижения задач пятилетки.
Как в комплексе решать главные задачи в разных сферах нашей жизни - строительстве, АПК, в сфере здоровья и демографии или социальной защиты? Все приоритеты государственной политики, определенные Программой социально-экономического развития, записаны в госпрограммы. В текущей пятилетке реализуют 29 таковых. Оценивать их эффективность - одна из важных задач Совета Министров.
В итоге 2/3 всех (это порядка 20) являются эффективными или даже высокоэффективными. За скобками оставим премудрости оценки - у специалистов в арсенале есть сотни показателей, чтобы вынести вердикт. Но для каждого конкретный результат скажет больше сложных подсчетов.
В этой пятилетке построили 17 млн квадратов жилья (свыше миллиона - арендного), запустили почти 120 объектов здравоохранения, около 50 детских садов и больше 20 школ. 13 тыс. км дорог отремонтировали и построили с нуля. Все это является поводом для министра экономики давать оптимистичные оценки.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"У нас нет низкоэффективных программ, большинство из них среднеэффективные. За 2024 год 3 программы повысили свою эффективность. Самое главное мы констатируем благодаря дополнительно принятым мерам".
Выполнить ту или иную госпрограмму - задача из разряда минимум. Каждая должна работать на выполнение приоритетов пятилетки. Если разобраться, качество хромает. Записали в перечень важнейших строительство арендного жилья, приводит в пример премьер-министр Александр Турчин. Другое дело, что построить - не самоцель. Вложить госинвестиции, чтобы раздать арендные квартиры, - дело нехитрое. Но "разворачивают" взгляды стройкомплекса страны в сторону аренды вовсе не для этого.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Целью является закрепление кадров в регионе. Мы строим арендное жилье не для того, чтобы его строить, а на результат - мы должны закреплять кадры в регионах. Мы должны это оценивать. Если у нас кадры не закрепляются, то есть ли смысл тратить государственные деньги, продолжать там строительство арендного жилья. Реализуя госпрограммы, мы должны видеть, как меняется жизнь в регионах".
Правительство требует увязать цели госпрограмм с Программой социально-экономического развития. Госпрограммы на то и нужны, чтобы достичь приоритетов пятилетки. Но помимо общего подхода предстоит совершенствовать и точечные механизмы госпрограммирования, заметил министр экономики.
" Все инфраструктурные социальные объекты должны быть запрограммированы. Что это значит? В программах здравоохранения, образования и других сфер должны быть единые перечни, из которых мы будем знать, сколько, где и что будем строить. Цифровизацию мы тоже сегодня не обошли. Мы будем предлагать со следующего года внедрять специальный информационный комплекс, через который будет осуществляться контроль, мониторинг и принятие дополнительных мер для исполнения оцениваемых показателей мероприятий, оценки эффективности госпрограмм", - отметил Юрий Чеботарь.
Все делается для того, чтоб эффективность принятых программ в будущем не вызывала нареканий. Тренды заданы на высшем уровне - строить хорошие дороги (темпы нарастить почти в 2 раза), результативнее перерабатывать отходы (захоронения на полигонах должны быть минимальны), активнее использовать пеллеты. Госпрограммы - это большие инвестиции (свыше 500 млрд за пятилетку). Кабмин уже заглядывает за горизонты следующего пятилетнего этапа - перечень госпрограмм будущего оптимизируют, их будет около 20. В фокусе внимания будет все то, что делает лучше комфорт и качество жизни общества.