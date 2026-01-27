3.75 BYN
Совет мира по Газе поблагодарил Беларусь и назвал ее одной из стран - учредителей организации
Автор:Редакция news.by
Созданный президентом США Трампом Совет мира по Газе поблагодарил Беларусь, назвав ее "одной из стран-учредителей". Соответствующее заявление размещено на официальной странице организации в соцсети X.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира и выполнении положений Устава. Международная структура, созданная 22 января, изначально задумывалась для урегулирования ситуации в секторе Газа, но получила более широкий мандат для предотвращения и разрешения различных международных конфликтов.