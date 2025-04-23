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Совет Республики ратифицировал протокол к договору СНГ о межгосударственном розыске
На заседании второй сессии Совета Республики Национального собрания восьмого созыва одобрен проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года", передает БЕЛТА.
Законопроект представил министр внутренних дел Иван Кубраков. Внесение изменений в договор, по его словам, обусловлено необходимостью дальнейшего совершенствования действующих механизмов обмена информацией в области противодействия трансграничной преступности между компетентными органами государств - участников СНГ и органами отраслевого сотрудничества СНГ в сфере безопасности и правопорядка.
"Протокол закрепляет механизм взаимодействия между МВД государств - участников СНГ и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП)", - отметил Иван Кубраков.
Министр пояснил, что договор предусматривает направление запросов в электронном виде с использованием мультисервисной системы обмена криминалистической информацией, но при этом не определяет конкретный механизм такого взаимодействия. "В этой связи протоколом вносятся изменения, позволяющие использовать в рамках информационного взаимодействия электронную копию данного документа, - сказал министр. - Предполагается, что переведенные в электронный вид материалы, связанные с межгосударственным розыском лиц, требования к содержанию которых закреплены в данном договоре, будут использоваться при взаимодействии с БКБОП и МВД государств - участников СНГ". Такие изменения, по его словам, позволят значительно повысить оперативность, следовательно, и эффективность предпринимаемых совместных усилий, направленных на установление и задержание преступников, скрывающихся от уголовного преследования.