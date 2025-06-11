Совмин подвел предварительные итоги выполнения госпрограмм

Большинство госпрограмм текущей пятилетки признаны эффективными. 11 июня Совмин подвел предварительные итоги. При этом в правительстве отметили, что подходы к госпрограммированию нужно совершенствовать. Упор на качество и отдачу от вложенных средств. Например, один из приоритетов - строительство арендного жилья - не должно сводиться исключительно к квадратным метрам. Конечная цель - закрепление востребованных специалистов на селе. Реализация этой госпрограммы должна наглядно показывать, как меняется жизнь в регионах. Все важнейшие задачи на перспективу определены в Программе социально-экономического развития. Госпрограммы должны также соответствовать этим целям.