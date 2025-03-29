Союзное государство, ЕАЭС и СНГ могут стать основой для создания Большого евразийского партнерства. В Москве состоялся Экономический форум Содружества Независимых Государств.

Как отметили эксперты, укрепление интеграции на Евразийском пространстве - это жизненная необходимость для всех стран региона. Это важно особенно сегодня, когда целый ряд стран ЕАЭС подвергается санкционному давлению. Поэтому необходимо развивать науку, технологии, внедрять инновации, цифровую экономику - все то, что сделает нас технологически независимыми.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ:

"Предложение о Большом евразийском партнерстве нашло отклик. Это и транспортные коридоры, и взаимодействие в сфере энергетики, экологии, автомобилестроении, сельхозстроении, белорусская и российская сельхозтехника пользуется большим спросом, популярностью на пространстве СНГ. Целый ряд стран СНГ проявил интерес к строительству атомных электростанций. Наши белорусские коллеги внесли идею о строительстве второй АЭС на территории РБ. И сейчас это многостороннее сотрудничество углубляется, чему я страшно рад".