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ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Виктора Кулеша для выдвижения кандидатом в Президенты
ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Виктора Кулеша для выдвижения кандидатом в Президенты. Такое решение принято 4 ноября на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает БЕЛТА.
Отказ в связи с тем, что было подано только заявление без списка членов инициативной группы.
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