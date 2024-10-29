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ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Виктора Кулеша для выдвижения кандидатом в Президенты

ЦИК Беларуси
Фото БЕЛТА

ЦИК отказал в регистрации инициативной группе Виктора Кулеша для выдвижения кандидатом в Президенты. Такое решение принято 4 ноября на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает БЕЛТА.

Отказ в связи с тем, что было подано только заявление без списка членов инициативной группы.

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