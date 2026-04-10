Турчин представил коллективу аппарата Совета Министров нового вице-премьера

Новый вице-премьер 10 апреля был представлен коллективу Совмина и профильным ведомствам. Александр Терехов, напомним, будет отвечать за вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.

До настоящего времени он занимал пост гендиректора объединения "Минскстрой". На протяжении нескольких лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил Александр Турчин, знание этих отраслей изнутри для нового вице-премьера является безусловным плюсом.