Турчин представил коллективу аппарата Совета Министров нового вице-премьера
Автор:Редакция news.by
Новый вице-премьер 10 апреля был представлен коллективу Совмина и профильным ведомствам. Александр Терехов, напомним, будет отвечать за вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.
До настоящего времени он занимал пост гендиректора объединения "Минскстрой". На протяжении нескольких лет возглавлял Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Как отметил Александр Турчин, знание этих отраслей изнутри для нового вице-премьера является безусловным плюсом.
Что касается транспортной сферы, тут в приоритете организация эффективного дорожного сообщения. Но важно не забыть также про речное судоходство и авиаперевозки. Нужно открывать новые направления из региональных аэропортов.