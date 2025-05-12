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Турчин: Важно создать конкурентоспособный продукт для рынков Вьетнама и третьих стран
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин заявил, что на совместных сборочных производствах тракторов и техники МАЗ во Вьетнаме важно создать конкурентоспособный продукт. Таким мнением он поделился во время переговоров с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.
Александр Турчин отметил, что многие вопросы двустороннего сотрудничества были обсуждены в том числе во время встречи на Минском тракторном заводе. Он также выразил благодарность То Ламу за открытый диалог.
"Сегодня на встрече с главой нашего государства все аспекты белорусско-вьетнамского сотрудничества были подробно обсуждены. Я бы хотел предложить реализовать те договоренности, которых мы достигли на МТЗ. Создание совместного предприятия по сборке белорусской техники во Вьетнаме с поставками на рынки третьих стран - это великолепная идея. Это станет ярким примером белорусско-вьетнамского сотрудничества", - считает премьер.
Глава белорусского правительства заверил высокого гостя, что все необходимое для реализации этого проекта будет сделано.
"Для нас это тоже очень важный вопрос. Мы хотим, чтобы в дружественной нам стране, во Вьетнаме, было совместное предприятие, продукция которого могла бы идти как на внутренний рынок, так и на внешний, - подчеркнул Александр Турчин. - Важно создать конкурентоспособный продукт, который будет конкурировать не только на рынке Вьетнама, но и на рынке третьих стран".
Глава государства во время встречи с То Ламом отметил, что сторонам необходимо возобновить регулярные поставки вьетнамским потребителям белорусской карьерной техники, грузовиков и легендарных для Вьетнама тракторов BELARUS. Помимо этого Беларусь и Вьетнам договорились максимально ускорить реализацию проекта по созданию совместного производства белорусских тракторов.