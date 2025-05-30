Утверждена инструкция по выполнению поручений и решений Президента, Совмина

В Беларуси утверждена инструкция о порядке организации выполнения и контроля за выполнением поручений и решений Президента, Совета Министров, премьер-министра и его заместителей. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 мая 2025 г. № 290, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Постановлением определено, что осуществление контроля за выполнением поручений и решений Президента, Совета Министров, премьер-министра и его заместителей носит непрерывный, упреждающий характер исходя из необходимости качественного, полного и своевременного их выполнения.

Настоящей инструкцией утвержден порядок организации выполнения и контроля за выполнением поручений и решений Президента, Совмина, премьер-министра и его заместителей Аппарате Совета Министров, республиканских органах государственного управления и иных организациях, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органах. Премьер-министр, его заместители, руководители государственных органов организуют выполнение и контроль за выполнением поручений, несут персональную ответственность за качество, полноту и своевременность выполнения поручений. На руководителей государственных органов также возлагается персональная ответственность за качество, полноту и своевременность представления в Совет Министров документов, подготавливаемых в связи с выполнением поручений и решений Совмина, Премьер-министра и его заместителей.

Контроль за выполнением поручений осуществляется с использованием систем электронного документооборота и контроля за выполнением поручений в государственных органах, если иное не установлено Президентом.

Премьер-министр, его заместители и руководители государственных органов обеспечивают организацию незамедлительного выполнения срочных поручений, не дожидаясь получения протоколов совещаний или письменных резолюций. Поручения и решения Президента, премьер-министра и его заместителей, в том числе устные, подлежат выполнению в порядке и сроки, ими установленные. Аппарат Совета Министров направляет поручения Совмина, премьер-министра и его заместителей заинтересованным не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их подписания. О срочных и весьма срочных поручениях руководители государственных органов, указанные в таких поручениях, до их направления в государственные органы устно информируются, как правило, руководителем соответствующего структурного подразделения Аппарата Совета Министров.

Постановлением также обозначены ответственные и их обязанности, сроки выполнения поручений, изложены обязанности контролирующих органов.

Кроме того, согласно опубликованному документу утратили силу постановление Совета Министров от 20 мая 2011 г. № 642 "О некоторых вопросах деятельности Правительства Республики Беларусь", постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 1185 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 642", постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 марта 2017 г. № 223 "О внесении дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2011 г. № 642".