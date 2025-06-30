В Беларусь с визитом прилетела правительственная делегация Ливии

В Национальном аэропорту Минск приземлился правительственный борт из Бенгази. В Беларусь прибыла ливийская делегация. Борт встречала и съемочная группа "Первого информационного".

Беларусь - Ливия: реализация договоренностей на высшем уровне

Этот визит - продолжение реализации договоренностей на высшем уровне. В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Он встречался с Александром Лукашенко. после было два визита белорусской делегации в Бенгази. Во второй, в мае, в Бенгази даже открыли Белорусский дом. Такая частота встреч и есть знак большого взаимного интереса.

Беларусь - Ливия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa63e21-3c71-4391-a377-2ff9f2258831/conversions/1df589a7-6fe0-4c0d-bbb3-c820ca38c2de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa63e21-3c71-4391-a377-2ff9f2258831/conversions/1df589a7-6fe0-4c0d-bbb3-c820ca38c2de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa63e21-3c71-4391-a377-2ff9f2258831/conversions/1df589a7-6fe0-4c0d-bbb3-c820ca38c2de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fa63e21-3c71-4391-a377-2ff9f2258831/conversions/1df589a7-6fe0-4c0d-bbb3-c820ca38c2de-xl-___webp_1920.webp 1920w

Очень насыщенная и разносторонняя работа

В Минск прилетела внушительная делегация, проделав путь в 2,5 тыс. км. Прилетели из +30 в, кажется, осень. Но погода, вероятно, будет единственным непредсказуемым на этой неделе. За эти месяцы страны успели не просто присмотреться, но и определить сильные стороны друг друга. Поэтому в этот раз работа предстоит точечная, но очень насыщенная.

Сотрудничество в здравоохранении

Здравоохранение - одно из важнейших направлений, которое намерены развивать. Причем от подготовки кадров до поставки лекарств. Была возможность у нашего профильного министра познакомиться с ливийскими объектами здравоохранения, посмотреть палаты, техническое оснащение. Александр Ходжаев тогда отметил, что используемое оборудование производят и у нас, поэтому если что, поможем с модернизацией!

В программе сейчас из медицинского блока: посещение ведущих РНПЦ - это и кардиологии, онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, и центр трансплантологии, травматологии и ортопедии, Белмедпрепараты. Запланированы переговоры в Минздраве и Минобразования.

Взаимодействие в сферах промышленности и сельского хозяйства