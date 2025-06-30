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В Беларусь с визитом прилетела правительственная делегация Ливии
В Национальном аэропорту Минск приземлился правительственный борт из Бенгази. В Беларусь прибыла ливийская делегация. Борт встречала и съемочная группа "Первого информационного".
Беларусь - Ливия: реализация договоренностей на высшем уровне
Этот визит - продолжение реализации договоренностей на высшем уровне. В феврале в Минске принимали фельдмаршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Он встречался с Александром Лукашенко. после было два визита белорусской делегации в Бенгази. Во второй, в мае, в Бенгази даже открыли Белорусский дом. Такая частота встреч и есть знак большого взаимного интереса.
Очень насыщенная и разносторонняя работа
В Минск прилетела внушительная делегация, проделав путь в 2,5 тыс. км. Прилетели из +30 в, кажется, осень. Но погода, вероятно, будет единственным непредсказуемым на этой неделе. За эти месяцы страны успели не просто присмотреться, но и определить сильные стороны друг друга. Поэтому в этот раз работа предстоит точечная, но очень насыщенная.
Сотрудничество в здравоохранении
Здравоохранение - одно из важнейших направлений, которое намерены развивать. Причем от подготовки кадров до поставки лекарств. Была возможность у нашего профильного министра познакомиться с ливийскими объектами здравоохранения, посмотреть палаты, техническое оснащение. Александр Ходжаев тогда отметил, что используемое оборудование производят и у нас, поэтому если что, поможем с модернизацией!
В программе сейчас из медицинского блока: посещение ведущих РНПЦ - это и кардиологии, онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, и центр трансплантологии, травматологии и ортопедии, Белмедпрепараты. Запланированы переговоры в Минздраве и Минобразования.
Взаимодействие в сферах промышленности и сельского хозяйства
Ливийская сторона заинтересована в стажировках своих специалистов в белорусских университетах. Помимо медицинского профиля, приоритетами сами определяют - сельское хозяйство, промышленность. Серьезный интерес к нашей сельхозтехнике. МТЗ, Белкоммунмаш, "Амкодор" - наши промышленные гиганты тоже в плане посещения на ближайшие дни.