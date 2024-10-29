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В Беларуси будет сформировано 153 территориальные комиссии для проведения президентских выборов
Для проведения выборов Президента Беларуси в стране будут сформированы 153 территориальные комиссии, в числе которых 6 областных и Минская городская, 118 районных, 4 городских (в городах областного подчинения), 24 районных в городах.
Как сообщили в Центризбиркоме Беларуси, для работы в комиссии выдвинуто 1725 представителей. Наибольшую активность в этом вопросе проявили политические партии и общественные объединения.
Напомним, что образование территориальных комиссий будет завершено 6 ноября.
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