В Беларуси дополнен список полномочий вице-премьеров

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12027f0d-dffa-4557-94f8-6d384247aac2/conversions/5043555e-4859-40e7-9456-4fe5577d438c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12027f0d-dffa-4557-94f8-6d384247aac2/conversions/5043555e-4859-40e7-9456-4fe5577d438c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12027f0d-dffa-4557-94f8-6d384247aac2/conversions/5043555e-4859-40e7-9456-4fe5577d438c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12027f0d-dffa-4557-94f8-6d384247aac2/conversions/5043555e-4859-40e7-9456-4fe5577d438c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Внесены изменения в регламент Совета Министров Беларуси. Это предусмотрено постановлением правительства от 20 мая 2025 года № 279, сообщила БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями, в частности, предусмотрено дополнение полномочий заместителей премьер-министра Беларуси. Так, согласно новому регламенту, они самостоятельно в пределах своей компетенции принимают решения по вопросам, внесенным в Совет Министров, дают указания и поручения, обеспечивают контроль их исполнения, вносят предложения по мерам ответственности к виновным лицам за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих решений (указаний, поручений). До внесения предложений на рассмотрение премьер-министра оценивают достаточность мер, принятых по решению вопросов на уровне руководителя курируемого органа госуправления самостоятельно или совместно с другими руководителями, а также возможность решения внесенных в Совет Министров вопросов органом госуправления самостоятельно или совместно с другими органами.

Также вице-премьеры организуют, как правило, без дополнительной переписки, обсуждение внесенных в Совет Министров предложений и документов с руководством государственных органов и иных государственных организаций, иными лицами, имеющими большой практический опыт управленческой работы, а также при необходимости их доработку в Совете Министров.

Кроме того, документом установлено, что проекты постановлений по вопросам, связанным с организацией и ведением предпринимательской деятельности, до их внесения в Совет Министров подлежат согласованию с Советом по развитию предпринимательства.

Кроме того, в регламенте изменяются подходы к организации выполнения заключительных положений законодательных актов.