В Беларуси начата работа над Программой социально-экономического развития до 2030 года

В Беларуси началась работа над Программой социально-экономического развития до 2030 года. Она должна быть принципиально новой - это поручение Президента.

Документ будет строиться на основных положениях Национальной стратегии устойчивого развития до 2030. Главный акцент останется неизменным - качество жизни и благосостояние населения. Новые подходы обсуждали сегодня на заседании коллегии Министерства экономики. Говорили и о развитии бизнеса. Цель на этот год - подготовить нормативно-правовой акт для упрощения работы с предпринимательской средой. Важно также привлекать инвестиции в регионы за счет создания новых современных производств.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Благодаря региональной инициативе, которую мы запустили в этом году через специализированный сайт, можно подать заявку со своим проектом для возможности финансирования у Банка развития, у банков-партнеров. За месяц-полтора поступило уже чуть более 20 заявок. Это достаточно хороший темп".