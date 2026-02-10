В Беларуси работают над созданием Палаты риелторов

В Беларуси в ближайшем времени появится Палата риелторов. Об этом 10 февраля заявил министр юстиции на коллегии ведомства.

Как сообщил Евгений Коваленко, после вступления в силу обновленного законодательства о риелторской деятельности появится новое государственное учреждение.

Министерство юстиции уже сейчас ведет активную работу по переаттестации участников данного рынка. Все больше торговых посредников получают лицензии на работу.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Законы о риелторской деятельности полностью вступают в силу с 16 мая этого года, поэтому к этой дате мы должны принять все организационные и практические меры. В настоящее время подготовлен ряд постановлений правительства, постановлений Министерства юстиции, с принятием которых будет окончательно создана необходимая нормативная база, и дальше будут приниматься практические меры по созданию этого органа самоуправления риелторского сообщества".

Работа по пересмотру всего законодательства будет продолжаться. Качество нормативных правовых актов должно улучшаться - такая задача поставлена Министерству юстиции, заявила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс перед коллегией Минюста.