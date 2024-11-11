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В Беларуси сформировано 5 325 участковых комиссий

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В Беларуси завершилось формирование участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ЦИК.

В состав 5 325 участковых комиссий вошло 56 550 человек. Большинство из них (59,2 %) - представители политических партий и других общественных объединений. 29,1 % - представители граждан, 11,7 % - представители трудовых коллективов.

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