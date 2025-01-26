В Беларуси закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов

В Беларуси закрылись избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов, пишет БЕЛТА.

По всей стране работали 5 325 участков для голосования на выборах Президента. Реализовать свое конституционное право могли в том числе граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, на участках для голосования в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве. Начали работу участки для голосования в 8:00, завершили - в 20:00.

Как рассказал председатель избирательной комиссии участка для голосования № 60 Ленинского района Гродно Сергей Кнейб, избиратели были активны с самого утра: "К нашему участку относятся более 2 тыс. избирателей, в большинстве своем это люди зрелого возраста (40+), но есть и молодежь. Тех, кто голосовал впервые, мы радовали подарками и сувенирами. В целом основной день голосования прошел спокойно. Все наши избиратели приходили только с позитивным настроением. Многие приходили целыми семьями, с маленькими детьми. Людей было достаточно много". Председатель избиркома добавил, что все заявки на голосование на дому были удовлетворены: "Мы никого не оставили без участия в голосовании, ко всем приехали, и все отдали свой голос, как захотели".

Как поделилась жительница Гродно Галина Белецкая, она пришла голосовать в основной день, потому что считает этот день праздничным. "Более торжественно сегодня. После голосования в буфет можно подойти и что-то купить вкусненькое. Очень приятно, все организованно, дружелюбно. Отдала свой голос за мирную, процветающую и стабильную Беларусь", - сказала женщина.

Гродненец Анатолий Сытый проголосовал практически сразу после открытия участка: "Рано встаю - решил не оттягивать, сразу на участок. Больше всего хочется для Беларуси мира, чтобы над нами не летали никакие ракеты".