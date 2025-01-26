В Беларуси закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов

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В Беларуси закрылись избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов, пишет БЕЛТА.
По всей стране работали 5 325 участков для голосования на выборах Президента. Реализовать свое конституционное право могли в том числе граждане, прибывшие в Беларусь из-за границы, на участках для голосования в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Минске, Могилеве. Начали работу участки для голосования в 8:00, завершили - в 20:00.
Как рассказал председатель избирательной комиссии участка для голосования № 60 Ленинского района Гродно Сергей Кнейб, избиратели были активны с самого утра: "К нашему участку относятся более 2 тыс. избирателей, в большинстве своем это люди зрелого возраста (40+), но есть и молодежь. Тех, кто голосовал впервые, мы радовали подарками и сувенирами. В целом основной день голосования прошел спокойно. Все наши избиратели приходили только с позитивным настроением. Многие приходили целыми семьями, с маленькими детьми. Людей было достаточно много". Председатель избиркома добавил, что все заявки на голосование на дому были удовлетворены: "Мы никого не оставили без участия в голосовании, ко всем приехали, и все отдали свой голос, как захотели".
Как поделилась жительница Гродно Галина Белецкая, она пришла голосовать в основной день, потому что считает этот день праздничным. "Более торжественно сегодня. После голосования в буфет можно подойти и что-то купить вкусненькое. Очень приятно, все организованно, дружелюбно. Отдала свой голос за мирную, процветающую и стабильную Беларусь", - сказала женщина.
Гродненец Анатолий Сытый проголосовал практически сразу после открытия участка: "Рано встаю - решил не оттягивать, сразу на участок. Больше всего хочется для Беларуси мира, чтобы над нами не летали никакие ракеты".
Сразу после работы пришла проголосовать Цылина Лясота, она поделилась, что день выборов для нее всегда праздничный. "Я проголосовала за стабильную Беларусь, за страну без войны, в которой беспокоятся о людях, о стариках в частности - пенсию платят вовремя, дают поработать", - сказала она.