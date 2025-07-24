В Горно-Алтайске состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России

Интенсивность контактов, укрепление технологического суверенитета, создание импортозамещаюшей продукции и более 90 % взаиморасчетов в национальных валютах - союзное сотрудничество укрепляется, несмотря на санкционное давление. На уровне правительств отлажена системная работа по выполнению решений, принятых лидерами двух стран.