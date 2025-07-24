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В Горно-Алтайске состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России

Александр Турчин встретился с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Интенсивность контактов, укрепление технологического суверенитета, создание импортозамещаюшей продукции и более 90 % взаиморасчетов в национальных валютах - союзное сотрудничество укрепляется, несмотря на санкционное давление. На уровне правительств отлажена системная работа по выполнению решений, принятых лидерами двух стран.

Премьер Беларуси в эти дни находится с рабочим визитом в Горно-Алтайске, где проходит международный экологический форум. 25 июля состоится пленарное заседание и ряд двусторонних встреч.

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